Görges gibt verletzt auf: Kann sie in Nürnberg spielen?

Tennis-Ass in Rom raus - Einsatz beim Versicherungscup fraglich - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Wenn wenige Tage vor dem Start des Nürnberger Versicherungscups das deutsche Zugpferd des Tennisturniers verletzt in Rom aufgibt, dann läuten bei Veranstalterin Sandra Reichel die Alarmglocken. Denn Julia Görges musste das Mastersturnier in Rom verletzt raus.

Hat Probleme mit der Halswirbelsäule: Tennisspielerin Julia Görges. © Marijan Murat, dpa



Hat Probleme mit der Halswirbelsäule: Tennisspielerin Julia Görges. Foto: Marijan Murat, dpa



"Wir haben gleich beim Management von Julia angefragt, ob ihr Start am Montag oder Dienstag in Nürnberg gefährdet ist, haben aber noch keine Antwort", sagte Reichel am frühen Donnerstagbend gegenüber den Nürnberger Nachrichten. Die siebte Auflage des WTA-Turniers in Nürnberg beginnt am Samstag auf der Tennisanlage des 1. FC Nürnberg am Valznerweiher mit der Qualifikation.

Julia Görges hatte am Donnerstag zur Mittagszeit beim Mastersturnier in Rom verletzt aufgegeben und war damit als letzte deutsche Spielerin ausgeschieden. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe, die seit einigen Jahren in Regensburg lebt, konnte gegen die Rumänin Mihaela Buzarnescu beim Stand von 4:6, 6:3, 4:4 nicht weiterspielen. Beim Stand von 4:3 hatte sich Görges behandeln lassen.

Bilderstrecke zum Thema Nürnberger Versicherungscup 2018: Sonne, Schweiß und Emotionen Ihren Auftritt in Nürnberg hatte sich Julia Görges (in orange) sicher anders vorgestellt: Die an Nummer zwei gesetzte Tennisspielerin aus Bad Oldesloe unterlag am Montag beim Sandplatz-Turnier gleich in der ersten Runde. Die Spiele gingen aber auch ohne sie weiter - bei bestem Wetter und mit vollen Besucherrängen.



Die deutsche Nummer zwei hinter Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hatte zuletzt schon beim Heimturnier in Stuttgart wegen bereits länger bestehender Probleme an der Halswirbelsäule in der ersten Runde aufgegeben. Nach dem Aus von Mona Barthel und der Absage von Angelique Kerber wegen einer Knöchelverletzung ist damit beim letzten großen Test vor den French Open in der italienischen Hauptstadt keine deutsche Spielerin mehr dabei.

Struff überrascht zweimal

Bei den Herren gestaltete sich die Lage zumindest bis zum späten Donnerstagabend anders. Nachdem Jan-Lennard Struff zunächst den Bulgaren Grigor Dimitrow, die ehemalige Nummer drei der Welt, aus dem Turnier geschmissen hatte, genügten ihm gegen Marin Cilic sogar zwei Sätze, um in die nächste Runde einzuziehen. Mit 6:2, 6:3 fegte er den Kroaten vom Platz.

Auch Philipp Kohlschreiber durfte sich über den Einzug ins Achtelfinale freuen, er besiegte den Italiener Marco Cecchinato ebenfalls in zwei Sätzen: 6:3, 6:3. Die Regenpause am Vortag machte es nötig, dass er gegen Novak Djokovic noch am Donnerstag antreten musste. Gegen den Serben verlor er aber klar mit 3:6 und 0:6.

tsch