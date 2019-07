Green-Comeback: Mr. Norisring will's noch mal wissen

Viermaliger Nürnberg-Sieger ist gut in die Saison gestartet - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Jamie Green hat das Motorsport-Spektakel am Norisring viermal gewonnen. Nach insgesamt 16 DTM-Siegen und 13 Jahren, in denen der Engländer mindestens einmal auf dem Stockerl stand, fuhr der 37-Jährige in der letzten Saison aber nur hinterher. Im Interview mit NN-Sportredakteur Sebastian Gloser redet Green über seine Blinddarmoperation, Selbstzweifel und anderweitige Angstgefühle. Und darüber, dass er im fränkischen Monaco an diesem Wochenende angreifen will.

Der letzte Green-Coup: 2012 hatte Mr. Norisring in der Noris letztmals Grund zur Freude. © Sportfoto Zink / MaWi



Der letzte Green-Coup: 2012 hatte Mr. Norisring in der Noris letztmals Grund zur Freude. Foto: Sportfoto Zink / MaWi



Herr Green, wann hatten Sie zum letzten Mal Angst?

Das war vor vier Wochen, als ich plötzlich starke Bauchschmerzen hatte. Auf dem Weg zum Krankenhaus habe ich geschwitzt, gezittert, ich habe mich übergeben. Das war wirklich beunruhigend.

+++ Ab an den Norisring! Hier geht's zum rasanten Live-Blog +++

Arzt oder Mauer?

Ist das Ihr Ernst? Sie rasen hier mit über 200 km/h auf Mauern zu und haben Angst vor einer Blinddarmoperation, die für den Arzt Routine ist?

Ja, zum Zahnarzt zu gehen, macht mir mehr Angst als einen Rennwagen zu steuern. Ich glaube, es ist eine Frage der Kontrolle. Als Co-Pilot in einem Ralleyauto hätte ich auch Angst. Ich mag es nicht, wenn ich bei anderen Beifahrer bin. Oftmals fahren sie dann besonders rasant, weil sie den Rennfahrer neben sich beeindrucken wollen, aber sie haben nicht die Fähigkeiten eines Rennfahrers. Achterbahnen finde ich übrigens auch schrecklich.

Rennfahrer sagen immer: Man muss die Angst ausblenden, sonst wird man langsam. Wie geht das so einfach?

Rennfahrer zu sein, ist vor allem eine mentale Herausforderung. Das ist wichtiger als körperlich fit zu sein. Konzentration, Selbstbewusstsein, solche Dinge. Es hilft nicht, wenn man an negative Szenarien denkt. Es ist wie bei Artisten, die auf einem Hochseil balancieren. Wenn sie an den Absturz denken und daran, dass sie sich das Genick brechen könnten, dann steigt das Risiko.

"Risiko ist ein Teil des Lebens"

Sie blenden das Unfallrisiko aus.

Unfälle können im Motorsport passieren, andererseits: Worum geht es im Leben? Man kann natürlich immer auf Nummer sicher gehen. Man kann Flugzeuge meiden, niemals in eine Achterbahn steigen, weil man sich verletzen könnte, aber wäre das Leben dann noch interessant? Risiko ist ein Teil des Lebens.

Trainieren Sie das?

Rennfahrer bin ich wegen meines Talents geworden, aber ich glaube immer, dass man da noch Finetuning betreiben kann. Ich bin bei diesem Thema sehr offen und glaube, dass ich mich auch nach 15 Jahren in der DTM diesbezüglich noch verbessern kann. Ich habe mit verschiedenen Coaches gearbeitet, lese Bücher zu dem Thema.

Bilderstrecke zum Thema Faszination Norisring: Autos, Kurven und viel Geschichte Am 18. Mai 1947 - also nicht lange nach dem zweiten Weltkrieg - fand das erste Rennen rund um die Zeppelintribüne in Nürnberg statt. Damals rauschten nur Motorräder über die Strecke, ein Jahr später dann auch Autos. Bis heute ist die Faszination Norisring ungebrochen. Bilder aus sieben Jahrzehnten Motorsport.



Robert Wickens, ein ehemaliger Konkurrent von Ihnen in der DTM, hatte vergangenes Jahr ein schweren Unfall. Ändert sich in so einem Moment Ihre Sichtweise auf Rennunfälle und Angst?

Es überzeugt mich zumindest, warum ich nicht Indycar fahre. Das steht zwar ohnehin nicht auf meiner Liste, denn es gibt im Motorsport in Europa nicht viel Besseres als in der DTM zu starten. Ich habe drei Kinder, ich lebe in Europa, da ist die USA eigentlich keine Option. Es gab viele schlimme Unfälle, nicht nur den von Robert, diese Serie ist definitiv gefährlicher als andere. Aber Robert ist ein netter Typ, das hat mir natürlich leid getan, dass er so schwere Verletzungen davon getragen hat. Ich wünsche ihm nur das Beste, dass er wieder ganz gesund wird.

Arschtritt und Analyse-Skills

In der vergangenen Saison sind Sie Letzter der Gesamtwertung geworden, hatten Sie Angst, Ihr Gespür zu verlieren?

Naja, dem Selbstvertrauen hilft das natürlich nicht. (lacht) Alles, was schief gehen konnte, ging schief. Es war sehr lehrreich. Man kann in der Vergangenheit noch so tolle Ergebnisse eingefahren haben, einen Freifahrtschein gibt einem das für die Zukunft aber nicht. Ich stand 13 Jahre lang immer mindestens einmal auf dem Podium, letzte Saison aber kein einziges mal. Das war schmerzvoll und wie ein Tritt in den Arsch, es besser zu machen.

+++ Fürstlicher Besuch: Albert kommt an den Dutzendteich +++

Hatten Sie Selbstzweifel?

Meine größte Stärke ist, immer ehrlich zu sein. Mit mir, aber auch mit allen anderen. Ich habe alles analysiert, das größte Problem war, dass wir nicht testen und das Problem lösen konnten. Und am Ende der Saison geht es darum, dem besser platzierten Teamkollegen zu helfen, und nicht mehr darum, mir zu einem Podium zu verhelfen.

Was bedeutet das konkret? Dass Sie Ihr Auto am Abend selbst zusammenschrauben müssen?

Es bedeutet zum Beispiel, dass ich beim letzten Rennen am Hockenheimring versucht habe, René Rast im Qualifying Windschatten zu geben und nicht auf meine eigene Zeit zu schauen. Und wenn es vom Hersteller Updates gibt, dann steht man eben ganz am Ende in der Reihenfolge So werden die Ergebnisse nicht besser, sondern eher schlechter.

Bilderstrecke zum Thema Kosten, Umwelt, Bedeutung: Darum ist der Norisring so einmalig! Nürnberg wird zu Monaco: Anfang Juli drehen die Tourenwagen der DTM ihre Runden um die Steintribüne. Aber ist so ein Autorennen mit Blick auf Klima und Umwelt noch zeitgemäß? Oder wiegt die Bedeutung des Norisrings für die Stadt das wieder auf? Und wie sieht es in Zukunft aus? Wir beantworten die wichtigsten Fragen vorab.



Basketballspieler gehen in die Halle und üben an ihrem Wurf, Fußballer üben Spielzüge im Training - was machen Rennfahrer, wenn es nicht läuft?

Das ist der große Unterschied zu fast allen anderen Sportarten. Was dem Training am nähesten kommt, ist der Simulator, aber es ist eben trotzdem nicht vergleichbar mit einem Rennen. Was mir hilft, mich bereit zu fühlen und den Kopf frei zu kriegen, ist Fitness. Ich glaube, dass es da eine Verbindung gibt, konzentrierter und glücklicher zu sein. Ich habe 16 Rennen in der DTM gewonnen, nach einer schlechten Saison sollte ich nicht meine Fähigkeiten anzweifeln.

Wie waren die Rückmeldungen der Fans in dieser schwierigen Phase?

Das ist schlimm, denn ich habe einige sehr treue Fans. Da ist zum Beispiel diese eine Frau, die zu jedem Rennen fährt. Vergangene Saison hat sie nach den Rennen immer so traurig ausgesehen. Wir haben uns dann gegenseitig bedauert. Ich meine, sie steht da jedes Mal, mit einem T-Shirt, einer Mütze und möchte ein Foto machen und dann bist du nach dem Qualifying wieder Vorletzter und denkst: Verdammt, wahrscheinlich kommt sie beim nächsten Mal nicht mehr. (lacht)

Konkurrenzfähig am Dutzendteich

Auch die Fans hier wundern sich, was mit Mr. Norisring los ist.

Wer weiß, was an diesem Wochenende passiert. Das Auto ist konkurrenzfähig dieses Jahr, allerdings ist das hier immer eine besondere Strecke.

2015 sagten Sie bei uns im Interview: "Ich bin bereit für den Titel." Sind Sie das immer noch?

Definitiv. 2015 und 2017 haben mich Kleinigkeiten den Gesamtsieg gekostet. Zweimal lag ich in Spielberg in Führung, als das Getriebe kaputt gegangen ist. Das passiert so selten. Und mit den Punkten hätte es locker gereicht. Aber das ist nicht das Ende der Welt.

"Und das ist im Motorsport gar nicht so viel"

In dieser Saison hatten Sie einen guten Start.

Ja, aber die Blinddarmoperation hat es nicht einfacher gemacht.

Und wenn am Ende wieder nur ein paar Punkte fehlen, denken Sie sich: Du bist schuld da unten, mein Freund.

Könnte sein. Aber erstens denke ich immer positiv und zweitens sollte man sich immer auf das konzentrieren, was man selbst in der Hand hat. Und das ist im Motorsport gar nicht so viel.