90:82 heißt es am Ende auf der großen Anzeigeuhr. Die Falcons behalten im alljährlichen Testspiel gegen ihre österreichischen Freunde der Swans Gmunden die Oberhand. Probelauf gelungen! So richtig los geht's für Nürnbergs beste Basketballer allerdings erst am 21. September - beim FC Schalke 04 Basketball. Korbleger, Bilder, Reinklicken!