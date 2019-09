Grizzlys in der Arena: Legen die Ice Tigers nach?

NZ-Sportredakteur Florian Jennemann blickt auf den Donnerstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Ice Tigers und die Grizzlys sind mit einer Niederlage und einem darauffolgenden Sieg in die neue DEL-Saison gestartet. Wenn die Niedersachsen in Nürnberg am dritten Hauptrunden-Spieltag vorstellig werden, gibt es vermeintlich gute Argumente, warum nicht die Ice Tigers, sondern Wolfsburg ein weiteres Mal das Nachsehen hat. NZ-Redakteur Florian Jennemann liefert sie!

Bilderstrecke zum Thema Das wird für die Ice Tigers gegen Wolfsburg wichtig Das Ice-Tigers-Lazarett lichtet sich und auch die Spielweise der Kleinendorst-Truppe macht Mut, dass die Heimfans am Kurt-Leucht-Weg am Donnerstag zum ersten Mal jubeln können. So ganz sicher kann man sich aber eh nur bei einer Sache sein - jetzt geht's Richtung Plexiglas, denn hier kommt der Bandencheck von Florian Jennemann!



Das sah doch gar nicht schlecht aus. Ungeachtet des Ergebnisses, welches zum Auftakt in der Arena gegen den potenziellen Abo-Champ aus Mannheim zu notieren war, haben neuformierte Ice Tigers in der noch jungen Saison eine wirklich gute Figur gemacht. Und streckenweise wirklich das umgesetzt, was Kurt Kleinendorst, der neue Trainer von Nürnbergs Kufencracks, unter dem Eishockey versteht, den er und die Fans sehen wollen. Entsprechend attraktiv kommt auch der Bandencheck von Florian Jennemann vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg daher.

Florian Jennemann