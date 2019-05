Hamilton macht's! Mercedes zittert sich zum Monaco-Sieg

Vettel rast beim Stadtkurs-Klassiker auf Platz zwei - vor 1 Stunde

MONTE CARLO - Das erste Formel-1-Rennen nach dem Tod von Niki Lauda bietet Spannung pur. Lewis Hamilton rettet sich in Monaco nach einem Dauer-Zweikampf mit Max Verstappen als Sieger ins Ziel. Sebastian Vettel sammelt als Zweiter wichtige Punkte.

Ab aufs Podium! Lewis Hamilton schaffte es auch in Monaco ganz nach oben aufs Stockerl. © David Davies / dpa



Ab aufs Podium! Lewis Hamilton schaffte es auch in Monaco ganz nach oben aufs Stockerl. Foto: David Davies / dpa



Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton hat im Mercedes den Klassiker in Monaco gewonnen. Zweiter auf dem Stadtkurs in Monte Carlo wurde am Sonntag Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel, der von einer Zeitstrafe für Red-Bull-Pilot Max Verstappen profitierte. Der Niederländer hatte beim Boxenstopp den Finnen Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil abgedrängt und wurde dafür auf den vierten Platz zurückgestuft. Bottas belegte in der Endabrechnung Rang drei.

Damit gab es im sechsten Saisonrennen erstmals keinen Doppelerfolg für Mercedes. Der Brite Hamilton baute durch seinen vierten Saisonsieg seine WM-Führung vor Bottas aus.

dpa