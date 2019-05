Handball-Legende Brand bangt um Gummersbach

GUMMERSBACH - Handall-Urgestein Heiner Brand macht sich Sorgen. Grund dafür ist die Lage des Bundesliga-Dinos des VfL Gummersbach. Denn: Der Abstiegskampf spitzt sich auf die letzten zwei Spieltage zu. Sollten die Gummersbacher den Weg in die zweite Liga gehen, wäre es die traurige Prämiere für den Verein.

Heiner Brand: Der Handball-Experte beobachtet die Entwicklung des VfL Gummersbach genau. Foto: Frank Molter, dpa



Deutschlands Handball-Legende Heiner Brand bangt um den Klassenerhalt des abstiegsgefährdeten Bundesliga-Dinos VfL Gummersbach. "Das Thema beschäftigt mich natürlich, auch wenn ich diese Entwicklung in den vergangenen Monaten verfolgt und die Gefahren gesehen habe. Das belastet mich schon", sagte Brand in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Der 66-Jährige spielte in seiner Erfolgskarriere ausschließlich für den zwölfmaligen deutschen Meister, den er später auch zweimal trainierte.

Gummersbach in zweiter Liga würde "wehtun"

Zwei Spieltage vor Saisonende liegt der VfL, der seit der Bundesligagründung 1967 noch nie abgestiegen ist, lediglich wegen der besseren Tordifferenz auf dem rettenden 16. Platz vor dem punktgleichen Rivalen SG BBM Bietigheim. Bei dem müssen die Gummersbacher am letzten Spieltag antreten. "Es fällt schwer, mir die Bundesliga ohne den VfL vorzustellen", sagte Brand. "Wenn es so kommen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, wäre das bitter und würde sehr wehtun. Nicht nur mir, sondern vielen Menschen in der Region, denn der Verein gehört zu dieser Stadt." Für die negative sportliche Entwicklung des elfmaligen Europacupsiegers, der bei einem Abstieg wegen einer daraus resultierenden Finanzlücke derzeit keine Lizenz für die 2. Liga erhalten würde, nannte Brand mehrere Gründe.

Neben dem langen Ausfall der verletzten Schlüsselspieler Drago Vukovic und Stanislav Shukov sowie den geringen wirtschaftlichen Möglichkeiten hätte der Verein in der Vergangenheit auch Fehler bei der Besetzung der Trainerposition gemacht. "Da ist über Jahre keine richtige Konstanz reingekommen", kritisierte Brand. "Diese Mannschaft hat nicht die Erziehung, die man haben muss, um sportlich erfolgreich zu sein."

