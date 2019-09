Hätten Sie's gewusst? Das große Ice-Tigers-Quiz!

NÜRNBERG - Die Saison ging für die Ice Tigers gerade erst los: Das ist der passende Zeitpunkt, ihr Wissen über die Nürnberger Eishockey-Männer abzufragen. Testen Sie ihr Wissen!

Sind Sie ein wahrer Ice-Tigers-Fan? Testen Sie ihr Wissen im Quiz! Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Mannheim, Ingolstadt, Wolfsburg, Köln, Düsseldorf: Was nach einem alternativen Deutschland-Roadtrip klingt, ist tatsächlich das Startprogramm der Ice Tigers in der Saison 2019/20. Das erste Match haben die Nürnberger Eishockey-Profis verloren - gegen die Adler Mannheim, ihren langjährigem Erzrivalen. Nun steht am Sonntag das Auswärtsspiel gegen den EHC Ingolstadt vor der Tür.

Doch was wissen Sie eigentlich, über dieses Team, dessen Plakate in ganz Nürnberg aufgehängt sind? Klicken Sie sich durch das Quiz und testen Sie ihr Wissen!

Das große Ice Tigers Quiz! © . Passend zum Saisonstart der Ice Tigers können Sie ihr Wissen über Nürnbergs beste Eishockey-Mannschaft testen. Viel Historie, viel Angeberwissen und etwas Aktuelles - Wie viele Punkte erzielen Sie? Jetzt Quiz starten © . © . Frage 1/10: Die Ice Tigers halten zwei Rekorde in der DEL – welche? Die meisten Strafminuten in einem Spiel und die meisten Tore in einem Spiel Die höchste Niederlage und der höchste Sieg Längstes Penalty-Schießen und längste Niederlagenserie nächste Frage © . © . Frage 2/10: Nach welcher Aktion wurde Johnny Craighead zum Helden? Craighead verprügelt den Mannheimer Mike Stevens Craighead trifft in der Verlängerung des ersten Finalspiels 1999 gegen Mannheim zum 2:1 Craighead wird vom Mannheimer Mike Stevens verprügelt nächste Frage © . © . Frage 3/10: Welcher Torhüter der Ice Tigers gilt als Vater von Pucki? Roman Turek Michel Valliere Gerhard "die Rolle" Hegen nächste Frage © . © . Frage 4/10: Wie fuhr Steven Reinprecht immer zum Training? Mit einem Hummer mit dem Kennzeichen Stnl-Cp-Chmpn28 Mit der Straßenbahn Mit einem Fahrrad, an dessen Lenker ein Korb befestigt war nächste Frage © . © . Frage 5/10: Wer war beim legendären 7:7 des EV Landshut gegen die Berliner Preussen beteiligt? Lorenz Funk und Thomas Schinko Klaus Birk und André Dietzsch Thomas Mühlbauer und Mark Kosturik nächste Frage © . © . Frage 6/10: Was ist die korrekte Schreibweise von… Mika Ily-Määnpeä Mika Yli-Mäenpää Mika Yli-Määnpeä nächste Frage © . © . Frage 7/10: Welcher Club-Spieler machte im Sommer 1993 den Transfer des Weltklassespielers Jiri Dolezal möglich? Tomas Galasek Andreas Köpke Jan Koller nächste Frage © . © . Frage 8/10: Der aktuelle Trainer Kurt Kleinendorst war als Spieler schon einmal bei welchem fränkischen Verein? ESC Höchstadt ERC Selb Bullfrogs Fürth nächste Frage © . © . Frage 9/10: Wie alt war Yasin Ehliz bei seinem DEL-Debüt? 17 Jahre 18 Jahre 19 Jahre nächste Frage © . © . Frage 10/10: Warum werfen die Fans ab und zu Kuscheltiere auf das Eis? Um gegen die weiche Spielweise der Spieler zu demonstrieren Als Häme für die gegnerische Mannschaft Für einen guten Zweck zum Ergebnis © . Quiz erneut starten

mlk