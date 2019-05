Es wurde gepritscht, gebaggert und mächtig aufgeschlagen! Die Beachvolleyball-Elite macht derzeit Station in Nürnberg. Am Eröffnungstag des durchaus vorzeigbar besetzten Vorzeigeturniers war auf dem Hauptmarkt, der guten Stube der Noris, dann auch mächtig was los! Bilder? Achtung, der Ball kommt! © Sportfoto Zink / ThHa