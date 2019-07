HC Erlangen: Viele gute Ansätze und zwei Verletzte

Eine Abschiedsfeier kreutzte sich außerdem mit dem Trainingslager - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Zwischen der Integration von Neuzugängen und emotionalen Abschieden von Ex-Trainern haben die Spieler des HC Erlangen einiges zu tun. Dazu kam auch noch Verletzungspech. Der HCE reist mit vielen neuen Erkenntnissen aus dem Trainingslager ab.

In welche Richtung geht's? Das Trainingslager offenbarte beim HC Erlangen viele Stärken - und ein paar Baustellen. © Sportfoto Zink / OGo



Wenn Spieler aus dem Trainingslager abreisen, sind das im Profisport üblicherweise keine guten Nachrichten. So war es auch keine gute, als Martin Murawski vorzeitig aus Nordhessen die Heimreise antrat – der Linksaußen des HC Erlangen hatte sich beim Üben die Nase gebrochen, sie musste in Erlangen gerichtet werden.

Trainerlegende wurde verabschiedet

Bei Nikolas Katsigiannis und Sebastian Firnhaber aber hatte die kurzfristige Abreise einen emotionalen Hintergrund: Beide wurden von Kiels Trainerlegende Alfred Gislason zu dessen Abschiedsspiel eingeladen. Die Erlanger standen somit am Freitag vor 10 000 Zuschauern in der Sparkassen-Arena, während die Kollegen in Eschwege weiter in der Gymnasialsporthalle vor leeren Tribünen schwitzten. Schon am Folgemorgen aber waren sie zurück, um beim Abschluss des fünftägigen Trainingslagers dabei zu sein: Mit 30:27 bezwang der HCE da Bundesliga-Aufsteiger HSG Nordhorn.

Bilderstrecke zum Thema Squatten, springen und werfen: Der HC Erlangen trainiert wieder Kraft, Stabilität, Kondition, Wurfgewalt und Taktik: Das und noch viel mehr brauchen die Spieler einer Handballmannschaft. Man kann davon ausgehen, dass der HC Erlangen an eben diesen Fähigkeiten in der Trainingseinheit gearbeitet hat. Die neue Saison steht schließlich bevor und der Erlanger Handball-Erstligist hat sich dafür einiges vorgenommen.



Doch das Ergebnis interessierte kaum jemanden, obwohl es sogar einen Pokal der Stadt Eschwege für den Sieger gegeben hatte: "Ich denke, man hat unabhängig vom Ergebnis einen weiteren Schritt in die richtige Richtung sehen können", sagte Adalsteinn Eyjolfsson, Erlangens Coach. Fünf Neuzugänge muss der beim Erstligisten einbauen, bei Ex-Nationaltorhüter Carsten Lichtlein, immerhin Welt- und Europameister, dürfte das nicht schwerfallen. "Die anderen haben keinerlei Erfahrung in der Bundesliga, brauchen erst Zeit, sich an Härte und Tempo zu gewöhnen", sagt Kevin Schmidt, der Sportliche Leiter.

Antonio Metzner, der aus der zweiten Liga kam, Quentin Minel und Sime Ivic, die erstmals bei einem Bundesligisten unter Vertrag stehen, bekleiden Schlüsselpositionen im Rückraum neben Neu-Nationalspieler Nico Büdel, dem neuen und alten Anführer. Sebastian Firnhaber muss sich lediglich das neue, offensive Deckungssystem Eyjolfssons aneignen: „Das ist anspruchsvoll und wird noch ein wenig dauern“, sagt der Ex-Kieler. Ansonsten beherrschte in den ersten zwei Wochen, insbesondere im fünftägigen Trainingslager, die Arbeit an der Fitness und am Zusammenspiel das Üben.

Overby fällt aus

"Die Abläufe", sagt Eyjolfsson, "müssen automatisiert, das Kennenlernen intensiviert werden." Und genau dort hakte es auch, neben müden Beinen, beim Test gegen Nordhorn: Neben feinen (Minel) und wurfstarken (Metzner) individuellen Ansätzen, die großes Potential bei den Neuzugängen erkennen ließen, bestimmten noch Tempo-, Abstimmungs- und Abspielprobleme das Angriffsspiel. Einzig Sime Ivic, von Champions-League-Teilnehmer Meshkov Brest gekommen, konnte mit großem Zug zum Tor ein Ausrufezeichen hinter seinen Auftritt setzen.

In der Deckung machte sich das Fehlen von Petter Overby bemerkbar. Der Vize-Weltmeister hat mit einem verschleppten Infekt zu kämpfen, wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar. "Es war trotzdem eine deutliche Entwicklung zu sehen, ich glaube, wir tun gut daran, vor allem am Feintuning zu arbeiten", sagte Kapitän Michael Haaß. "Ich bin optimistisch, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft zum Saisonauftakt beim Heimspiel am 29. August gegen Stuttgart in der Arena sehen werden", fand Eyjolfsson.

Der Druck ist groß

Da wird der Druck auf den HCE zu punkten bereits groß sein, folgen mit Auswärtsspielen bei Meister Flensburg und in Berlin zwei schwere Aufgaben, ehe es mit Heimspielen gegen Lemgo (15. September) und Aufsteiger Nordhorn (29. September) weitergeht. Siebenmal wird Erlangen bis Jahreswechsel an einem Sonntag Heimspiele bestreiten, auch gegen Berlin (22. Dezember) und Melsungen (29. Dezember) nicht mehr Ende Dezember in die Ferne müssen. Die Kracher gegen den THW Kiel (Donnerstag, 28. November), die Rhein- Neckar Löwen (Samstag, 12. Oktober) und den SC Magdeburg (Sonntag, 20. Oktober) finden in der Hinrunde alle in der Arena in Nürnberg statt.

"Ich glaube, dass wir heuer besser in die Runde starten werden als vergangene Saison", sagt Eyjolfsson. Durch den größeren Umbruch im Team muss sich eine neue Hierarchie bilden, "es herrscht Konkurrenzkampf, der belebt das Geschäft. Auch die etablierten Kräfte müssen Gas geben. Das wollten wir so erreichen und das wirkt sich positiv auf alle Leistungen aus", sagt Schmidt.

Der hat mit dem israelischen Nationalspieler Daniel Mosindi und dem Torschützenkönig der vergangenen A-Jugend-Bundesligasaison, Tarek Marschall aus Hanau, noch zwei Talente verpflichtet. Beide sollen sich zunächst im Perspektivkader in der Dritten Liga entwickeln. Und dann vielleicht früher oder später in den Bundesligakader stoßen. Es wäre definitiv eine gute Nachricht.