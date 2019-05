Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Mit fünf Watschen nach unten: Club kassiert in Freiburg eine Klatsche Es hätte ein Abschied mit Anstand werden sollen, doch am Ende wurde es zur 21. Niederlage in einer schauderhaften Saison. Beim 1:5 in Freiburg zeigte der 1. FC Nürnberg einmal mehr, warum er nun den Gang in die 2. Bundesliga antreten muss. Wir haben die Bilder zum vorerst letzten Bundesliga-Spiel des FCN!

Blackout im Breisgau: Bewerten Sie die Leistung des FCN! Es war nicht der Abschluss den sich der Club nach dieser Saison gewünscht hatte. Tatsächlich war es sogar viel schlimmer als befürchtet. Der FCN tritt beim SC Freiburg chancenlos auf und muss mit einer 1:5-Niederlage nach Hause fahren. Bewerten Sie hier die Leistungen der Spieler!

Club gegen Sportclub: Das Abstiegstrauma lässt grüßen Nürnberg gegen Freiburg bedeutet Abstiegkampf. 2013/14 war dies bereits am 11. Spieltag der Fall. In der Vergangenheit trafen die Duelle oft Entscheidungen über die jeweilige Klassenzugehörigkeit. In einem Fall war dies aus fränkischer Perspektive besonders schmerzlich.