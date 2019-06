Heißes Gerücht: Hat der FC Bayern Gareth Bale an der Angel?

MÜNCHEN - Es wäre ein echter Transfer-Hammer: Gareth Bale zum FC Bayern München? Das vermutet jetzt eine britische Zeitung. Offizielle Stellungnahmen lassen noch auf sich warten.

Es würde sich bei dem Transfer wohl um ein Leihgeschäft für ein Jahr handeln. Foto: Bernat Armangue, dpa



350.000 Pfund, nach Abzug der Steuern, verdient Gareth Bale laut The Sun in der Woche. Der walisische Fußball-Nationalspieler Gareth Bale gilt einem Bericht der englischen Boulevardbzeitung The Sun zufolge als möglicher Neuzugang beim FC Bayern München. Die Zeitung schrieb ohne Quellenangabe von einem möglichen einjährigen Ausleihgeschäft mit dem 29 Jahre alten Offensivspieler von Real Madrid. Die Münchner seien für eine Saison angeblich bereit, das fürstliche Gehalt von Bale zu übernehmen. Offizielle Stellungnahmen lagen nicht vor. Bale, der bald 30 wird, könnte aber durchaus Interesse daran haben, ein Jahr aktiv in der Bundesliga zu spielen.

Bale spielt für Trainer Zinedine Zidane beim Real-Neuaufbau keine Rolle. Nach dem Abschied von Arjen Robben und Franck Ribéry umwerben die Münchner für die Offensive den deutschen Nationalspieler Leroy Sané. Der 23-Jährige steht aber noch zwei Jahre bei Manchester City mit dem früheren Bayern-Coach Pep Guardiola unter Vertrag. Vor zwei Jahren hatten die Münchner den kolumbianischen Nationalspieler James Rodríguez von Real Madrid ausgeliehen. Der FC Bayern nutzte allerdings nicht die Kaufoption für den Offensivmann, der nun nach Spanien zurückkehrt.

