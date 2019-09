Herbe EM-Pleite für deutsche Volleyballer

Erfolgreichster Angreifer in Antwerpen war Simon Hirsch mit 15 Punkten - vor 1 Stunde

ANTWERPEN - Die deutschen Volleyballer haben ihr letztes EM-Gruppenspiel verloren. Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani enttäuschte beim 1:3 (22:25, 20:25, 25:18, 19:25) gegen Spanien auf ganzer Linie.

Das ging in die Hose: Deutschlands Volleyballer haben bei der EM gegen Spanien klar verloren. © Virginia Mayo/AP/dpa



Nach nur zwei Siegen aus fünf Partien in Gruppe B trifft der Vize-Europameister von 2017 am Samstag in Appeldoorn entweder auf die Ukraine oder die Niederlande. Erfolgreichster deutscher Angreifer am Donnerstag in Antwerpen war Simon Hirsch mit 15 Punkten. Georg Grozer spielte nach einer verletzungsbedingten Pause von zwei Spielen zumindest im ersten Satz.

dpa