Unter Cluberern: "Das war ein Schlag ins Herz" Hätte man vor Anpfiff gewusst, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, hätte das wohl jeder Club-Fan gerne so unterschrieben. Wäre da nicht die erste Minute der Nachspielzeit gewesen, in der Tim Leibold den Elfer an den Pfosten setzte. So bleibt nach diesem Derby ein bitterer Beigeschmack. Die Stadiongänger hatten zu dem Remis gemischte Meinungen.

Ekstase und Entsetzen: Club taumelt gegen den FCB zwischen Gefühlswelten Eine Führung, die knapp 30 Minuten hält, ein bitterer Slapstick-Ausgleich, ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit - und ein Mathenia, der kurz vor Abpfiff doch noch einen Punkt rettet: Gegen den FC Bayern München taumelte der Club zwischen den Gefühlswelten, zwischen Ekstase und Entsetzen, Fußball-Oberhaus und der Zweiten Bundesliga. Die Bilder einer irren Berg- und Talfahrt!

Elfmeter-Pech und Mega-Mathenia: Club verpasst die Bayern-Sensation Was war das für ein Derby-Spektakel. Matheus Pereira brachte in der 48. Minute das Max-Morlock-Stadion mit der Führung zum Beben. Nach dem Ausgleich durch Gnabry nahm die Partie erst so richtig Fahrt auf. Leibold vergibt vom Punkt, Coman versagen die Nerven. Alle Bilder zum Spiel!