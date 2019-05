Hoffnung dank Hertha: Berlin schlägt Stuttgart klar

Abstieg des 1. FC Nürnberg vorerst vertagt - Bayern souverän gegen Hannover - vor 1 Stunde

BERLIN - Der FC Bayern setzt Dortmund im Titelkampf vor dem Abendspiel in Bremen durch den Sieg gegen Hannover weiter unter Druck. Im Abstiegskampf kassieren 96, Nürnberg und Stuttgart Niederlagen. Fix ist noch nichts. Freiburg, Augsburg und Schalke können aufatmen.

Vedad Ibisevic hatte maßgeblichen Anteil am Sieg der Hertha. © Soeren Stache (dpa)



+++ Live: Dortmund bei Werder Bremen gefordert! +++

Hertha BSC - VfB Stuttgart 3:1 (2:0)

Vom ehemaligen Spieler Vedad Ibisevic kalt getroffen, von einem nicht gegebenen Elfmeter geschockt: Der VfB Stuttgart muss weiter zittern, um wenigstens über die Relegation den nächsten Zweitliga-Absturz verhindern zu können. Die kurze Phase der Hoffnung auf einen Aufschwung mit dem 1:0 gegen Mönchengladbach endete für die Schwaben schon am Samstag in Berlin: Im zweiten Spiel unter Interimscoach Nico Willig unterlag der Tabellen-Sechszehnte der Fußball-Bundesliga mit 1:3 (0:2) bei Hertha BSC.

Die Tore für die nach sieben sieglosen Spielen erstmals wieder erfolgreichen Berliner erzielten Ibisevic (40. Minute), Ondrej Duda (45.+1) und Salomon Kalou (67.). Erst als alles schon zu spät war, schaffte Mario Gomez den Stuttgarter Treffer (70.).

FC Bayern München - Hannover 96 3:1 (2:0)

Trotz einer wenig meisterlichen Torausbeute hat der FC Bayern seine Pflicht im Bundesliga-Titelkampf erfüllt. Vor dem Abendspiel von Borussia Dortmund gewannen die Münchner am Samstag gegen den 99,9-Prozent-Absteiger Hannover 96 mit 3:1 (2:0).

Robert Lewandowski (27. Minute), Leon Goretzka (40.) und der eingewechselte Routinier Franck Ribéry (84.) in seinem vorletzten Heimspiel sorgten dafür, dass der Vorsprung auf den BVB vor dessen Auftritt in Bremen auf fünf Punkte anwuchs. Der eingewechselte Jonathas verkürzte am kuriosen Beginn der zweiten Hälfte per Handelfmeter (52.). Kurz darauf sah der Brasilianer die Gelb-Rote Karte (55.).

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 2:2 (0:1)

Borussia Mönchengladbach hat dank Joker Josip Drmic im Kampf um die Europacup-Qualifikation einen mehr als glücklichen Punkt gerettet, 1899 Hoffenheim wurde dagegen wieder einmal für seine extrem fahrlässige Chancenverwertung bestraft. Im direkten Duell am drittletzten Spieltag kam die verunsicherte und angesichts von 10:24 Torschüssen klar unterlegene Borussia zu einem 2:2 (0:1) und bleibt mit 52 Punkten einen Zähler vor Hoffenheim.

Den unverhofften Punkt sicherten Nationalspieler Matthias Ginter (72.) und Joker Drmic mit seinem ersten Tor seit fast genau einem Jahr (84.). Pavel Kaderabek (33.) und der ebenfalls eingewechselte Nadiem Amiri (79.) hatten Hoffenheim zweimal in Führung gebracht.

