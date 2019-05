HSV-Desaster! Hamburg blamiert sich gegen Ingolstadt

Rothosen verlieren 0:3 gegen den FCI - Sandhausen siegt in Heidenheim - vor 1 Stunde

HAMBURG - Der Hamburger SV hat die Rückkehr auf die Aufstiegsplätze der 2. Bundesliga krachend verpasst. Die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf verlor am Samstag gegen den abstiegsbedrohten FC Ingolstadt mit 0:3 und bleibt nach dem 32. Spieltag mit 53 Punkten Vierter.

Der FC Ingolstadt um Stefan Kutschke und Dario Lezcano verschärfte die Hamburger Krise weiter. © Daniel Bockwoldt



VfL Bochum - 1. FC Magdeburg 4:2 (2:0)

Aufsteiger 1. FC Magdeburg muss nach einem weiteren Rückschlag mehr denn je um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga zittern. Die Mannschaft von Trainer Michael Oenning verlor am Samstag mit 2:4 (0:2) beim VfL Bochum und rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab.

In den letzten beiden Spielen geht es für Magdeburg gegen Aufstiegsaspiranten, zunächst bei Union Berlin und zum Saisonfinale gegen den 1. FC Köln. Die Tore erzielten für Bochum Silvere Ganvoula (42. Minute), Dominik Baumgartner (51.) und Tom Weilandt (61./84.). Für Magdeburg trafen Marius Bülter (64.) und Christian Beck (87.).

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen 2:3 (1:0)

Der 1. FC Heidenheim kann nach dem 2:3 (1:0) gegen den SV Sandhausen den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wohl endgültig abschreiben. Vor rund 10.500 Zuschauern hatte der Gastgeber am Samstag in der ersten Halbzeit dominiert und war mit einem 1:0 durch einen Kopfball von Dennis Thomalla kurz vor dem Pausenpfiff in die Kabine gegangen. In der zweiten Hälfte drehte sich die Partie allerdings zugunsten der Gäste. In der 56. Minute konnte Andrew Wooten einen Strafstoß für Sandhausen zum Ausgleich verwandeln.

Er war zuvor von Oliver Steurer bei einer Abwehraktion am Bein getroffen und zu Fall gebracht worden. Vier Minuten später konnte Patrick Mainka die Heidenheimer erneut mit 2:1 in Führung bringen. Mit einem Doppelschlag sorgten die Gäste jedoch für die unerwartete Wende: Nach dem 2:2 durch Leart Paqarada (67.) gelang Wooten (69.) mit seinem zweiten Treffer das Siegtor. Die Sandhausener haben damit den Klassenerhalt so gut wie geschafft, sind sie nun fünf Punkte vom Relegationsplatz 16 entfernt.

Hamburger SV - FC Ingolstadt 0:3 (0:1)

Der Hamburger SV hat im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein weiteres Debakel erlebt und den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die erschreckend schwachen Hanseaten verloren am Samstag gegen den FC Ingolstadt hochverdient mit 0:3 (0:1). Trotz des siebten Spiels ohne Sieg haben die Hanseaten zwei Runden vor dem Saisonende dennoch weiter eine Aufstiegschance.

Die abstiegsgefährdeten Ingolstädter feierten indes unter ihrem neuen Trainer Tomas Oral im fünften Spiel den vierten Sieg und verbesserten sich auf Relegationsplatz 16. Dario Lezcano (8.), Thomas Pledl (69.) und Marcel Gaus (72.) erzielten die Tore.

Die Gäste kontrollierten von Beginn an das Spiel. Der HSV knüpfte indes vor 50.768 Zuschauern an die letzten schwachen Vorstellungen an. Selbst das 0:2 des Aufstiegskonkurrenten SC Paderborn in Bielefeld am Vorabend beflügelte die Mannschaft des zunehmend unter Druck stehenden Trainers Hannes Wolf. Das Drei-Tage-Trainingslager in Rotenburg/Wümme schien nichts gebracht zu haben.