HSV nach Debakel auf Rang vier, Paderborn vor Sensation

Die Hanseaten könnten die Rückkehr in die Bundesliga noch verspielen - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Im Aufstiegsrennen der 2. Fußball- Bundesliga wurde die Tabelle am viertletzten Spieltag mächtig durcheinandergewirbelt. Paderborn belegt plötzlich einen direkten Aufstiegsplatz, Hamburg rutscht raus.

Den HSV-Profis steht die Enttäuschung nach der Niederlage gegen Union Berlin ins Gesicht geschrieben. © Andreas Gora, dpa



SC Paderborn - 1. FC Heidenheim: 3:1 (0:0)

Der SC Paderborn arbeitet weiter an einem Fußball-Märchen und darf sich große Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Bundesliga machen. Nach dem 3:1 (0:0) über den Tabellenfünften 1. FC Heidenheim im Zweitliga-Spitzenspiel kletterten die Ostwestfalen erstmals in dieser Saison auf einen direkten Aufstiegsplatz. Ein Doppelschlag von Christopher Antwi-Adjej (52./59. Minute) und ein später Treffer von Kai Pröger (90.+2) vor 12.588 Zuschauern in der Benteler-Arena ebneten am Sonntag den Weg zum verdienten Sieg. Den Treffer für die Gäste erzielte Robert Andrich (90.+4).

Union Berlin - Hamburger SV: 2:0 (0:0)

Der 1. FC Union Berlin hat dem Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag versetzt und ist am direkten Rivalen vorbeigezogen. Die Hanseaten unterlagen am Sonntag beim Hauptstadtclub verdient mit 0:2 (0:0) und stehen nach der sechsten sieglosen Ligapartie in Serie erstmals seit dem zehnten Spieltag nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz. Dank der Treffer von Robert Zulj (46. Minute) und Grischa Prömel (84.) beendeten die Köpenicker ihre Misere von fünf Partien ohne Sieg und schoben sich wegen der besseren Tordifferenz auf den Relegationsplatz.

FC Erzgebirge Aue - VfL Bochum: 3:2 (2:1)

Nach zuvor fünf sieglosen Spielen hat der FC Erzgebirge Aue sich wohl der größten Abstiegssorgen in der 2. Fußball-Bundesliga entledigt. Durch einen Foulelfmeter, den der eingewechselte Dimitri Nazarov in der Nachspielzeit verwandelte, gewann das Team von Daniel Meyer am Sonntag 3:2 (2:1) gegen den VfL Bochum. Damit belegen die Sachsen Rang 13 und haben drei Spieltage vor Schluss sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Bochum bleibt Zehnter. Vor 10 150 Zuschauern im Erzgebirgsstadion brachte Philipp Zulechner (6.) die Sachsen in Führung, Pascal Testroet (38.) erhöhte. Lukas Hinterseer (44.) markierte den Anschlusstreffer, ehe Silvere Ganvoula (76.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich einköpfte.

