"Ich bin bereit": Ex-Club-Coach Köllner hat Bock auf Arbeit

Nürnbergs gefeuerter Aufstiegsmacher baut ein Trainer-Team auf - vor 40 Minuten

PASSAU - Mit ihm stieg der Club auf, in der Folge-Saison wurde er entlassen: Nürnbergs ehemaliger Trainer Michael Köllner hat in diesem Sommer zwar keine neuen Job gefunden, fühlt sich aber gerüstet für mögliche kurzfristige Anfragen.

Neuer Job? Der Ex-Nürnberger Michael Köllner hebt schon einmal den Finger. © Sportfoto Zink / DaMa



Der 49-Jährige war im Februar vom damaligen Bundesligisten beurlaubt worden. "Die Pause war gut, ich verspüre keinen Druck - aber wenn es soweit ist: Ich bin bereit“, sagte der Oberpfälzer der Passauer Neuen Presse (Freitag).

Um sofort loslegen zu können, stellt Köllner ein Team zusammen. "Ich muss ja, wenn es so weit ist, auf alle Eventualitäten vorbereitet sein“, erklärte der Mann aus Fuchsmühl. "Der Verein, der keine Co- oder Torwarttrainer hat, wird nicht sagen: Sie haben jetzt nochmal vier Wochen Zeit zu suchen. Einen Co-Trainer hast du ja eh immer fest in deinem Team. Athletiktrainer und Spielanalysten sind sehr wichtig geworden. Wenn du alles schon beieinander hast, kannst du je nach dem Bedürfnis des Vereins auf dein Personal zurückgreifen. Am Ende sprechen wir hier von einer Topvorbereitung auf die nächste Herausforderung."

