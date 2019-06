In Baywatch-Manier: So wirbt Lothar Matthäus für die Bayern

FCB-Ikone imitiert David Hasselhoff - Rekordmeister auf USA-Tour - vor 9 Minuten

MÜNCHEN - Der FC Bayern München hatte bei der Werbekampagne für den Auftakt beim International Champions Cup in Los Angeles eine ganz besondere Idee: Unter dem Motto "Bayerwatch" veröffentlichte der amerikanische Twitter-Kanal des Rekordmeisters ein Video, was an der US-TV-Serie "Baywatch" aufgezogen wurde. In der Hauptrolle: Kein geringerer als Lothar Matthäus.



Vom 15. bis 24. Juli befindet sich der FC Bayern auf Tour quer durch die USA. Am 17. starten die Münchner in Los Angeles gegen den FC Arsenal, ehe Duelle mit Real Madrid (20.Juli in Houston) und dem AC Mailand (23. Juli Kansas) folgen.

Für das Vorbereitungsturnier in den Staaten rührt der Rekordmeister nun ordentlich die Werbetrommel – und kann sich dabei auf Lothar Matthäus verlassen. In einem Twitter-Video imitiert der gebürtige Erlanger in Bayern-Badehose und mit einer Rettungsboje im FCB-Look David Hasselhoff, der in der US-TV-Serie "Baywatch" als Rettungsschwimmer am Strand von Santa Monica (Kalifornien) unterwegs ist.

Gekonnt lässt Lothar den Blick über den berühmten Strand schweifen, zu einem Rettungseinsatz kommt es aber nicht. Finalisieren darf der Weltmeister den Werbe-Clip mit einem stolzen "Mia san Mia".

tso