Ka Depp: Die Club-Taktik in der Analyse

Kurzbeschreibung: "Der Club is a Depp", das ist Gesetz. In unserem Podcast über den 1. FC Nürnberg drehen wir den Spieß um, gehen optimistisch, aber natürlich trotzdem kritisch in die Analyse. Was lief gut am letzten Spieltag und was schlecht? Was taugen die Neuzugänge? Lässt der Trainer mit dem richtigen System spielen? Und wo steuert der Club langfristig hin? Diese und weitere Fragen versucht die Sportredaktion bei "Ka Depp" immer montags zu beantworten.





