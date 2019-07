"Ka Depp": Wann steigt der Club wieder auf?

NÜRNBERG - 1:1 gegen Paris Saint-Germain, steigt der 1. FC Nürnberg nun direkt wieder in die erste Liga auf? Klar, sagt Sebastian Gloser. Nein, frühestens in der kommenden Saison, glaubt Hans Böller. In der ersten Folge von "Ka Depp", dem neuen Club-Podcast von nordbayern.de, analysieren die beiden NN-Sportredakteure das Vorbereitungsspiel gegen den französischen Meister, sie schwärmen noch ein wenig von Kylian Mbappé und blicken voraus auf den Saisonstart gegen Dynamo Dresden.

Ka Depp, Folge 1: Wann steigt der Club wieder auf?

"Der Club is a Depp", das ist Gesetz. In unserem Podcast über den 1. FC Nürnberg drehen wir den Spieß um, gehen optimistisch, aber natürlich trotzdem kritisch in die Analyse. Was lief gut am letzten Spieltag und was schlecht? Was taugen die Neuzugänge? Lässt der Trainer mit dem richtigen System spielen? Und wo steuert der Club langfristig hin? Diese Fragen versucht die Sportredaktion bei "Ka Depp" zu beantworten.

