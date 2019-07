"Ka Depp": Was bedeutet der Club-Sieg in Dresden?

Der neue Podcast von nordbayern.de über den 1. FC Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 1:0 bei Dynamo Dresden: Der 1. FC Nürnberg ist mit einem netten Ergebnis in die Zweitligasaison gestartet. Aber war das auch wirklich gut, was man da vom Club zu sehen bekommen hat? Passend zum neuen System von Trainer Damir Canadi diskutieren Uli Digmayer, Wolfgang Laaß und Fadi Keblawi in einer Dreierkette über einen guten Torwart, beschwerliche Laufstrecken für Redakteure und natürlich die Deutsche Bahn.

Ka Depp, Folge 2: Was bedeutet der Sieg gegen Dresden?

"Der Club is a Depp", das ist Gesetz. In unserem Podcast über den 1. FC Nürnberg drehen wir den Spieß um, gehen optimistisch, aber natürlich trotzdem kritisch in die Analyse. Was lief gut am letzten Spieltag und was schlecht? Was taugen die Neuzugänge? Lässt der Trainer mit dem richtigen System spielen? Und wo steuert der Club langfristig hin? Diese Fragen versucht die Sportredaktion bei "Ka Depp" zu beantworten.

