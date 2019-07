"Kann nur schmunzeln": Aytekin rechnet fest mit Bundesliga-Start

GRASSAU - Bundesliga-Referee Deniz Aytekin ist sich sicher, die Leistungsprüfung vor der neuen Saison im zweiten Anlauf zu bestehen. "Nicht geschafft ist so eine Sache, ich kann darüber nur schmunzeln", sagte der DFB-Schiedsrichter des Jahres im Interview mit "Sport1" am Freitag.

Will bis zum Saisonstart wieder fit werden: Schiedsrichter Deniz Aytekin. © Daniel Reinhardt, dpa



"Jeder weiß, wie akribisch wir arbeiten. Wenn ein Spieler sich verletzt und nicht voll durchzieht, ist das ganz normal. Stand heute schließe ich aus, dass ich beim Start nicht fit sein werde."

Aytekin hatte ebenso wie seine Kollegen Tobias Welz und Marco Fritz die Leistungstests im Trainingslager in Grassau am Chiemsee abbrechen müssen. Das Trio muss nun am 8. August, eine Woche vor Beginn der Erstliga-Runde, erneut antreten. Das gilt auch für die erkrankten beziehungsweise verletzten Spitzenschiedsrichter Bibiana Steinhaus, Manuel Gräfe, Benjamin Brand und Sören Storks.

"Ich war optimal vorbereitet, der Boden war halt nass, ich bin weggerutscht und es hat gezogen. Früher wäre ich noch komplett durchgegangen und hätte mir eine größere Verletzung geholt", sagte Aytekin. Der 40-Jährige rechnet damit, in zwei bis drei Wochen wieder fit zu sein. Der DFB hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass Aytekin (163 Bundesligaeinsätze) erstmals zum Schiedsrichter des Jahres gewählt worden ist.

