Keita-Ruel knipst doppelt: Fürth besiegt Eltersdorf im Testspiel

Vor 550 Zuschauern gewinnt das Kleeblatt mit 3:1 - vor 1 Stunde

ELTERSDORF - Die SpVgg Greuther Fürth hat auch ihr drittes Testspiel erfolgreich gestalten können. Mit 3:1 besiegte das Kleeblatt am Donnerstagabend den Bayernligisten SC Eltersdorf und reist nun am Samstag ins Trainingslager nach Tirol.

Den Treffer zum 2:0 erzielte Daniel Keita-Ruel mit seinem starken rechten Fuß. © Sportfoto Zink / WoZi



Die Qualität der Testspielgegner des Kleeblatts steigert sich: Nach zwei Bezirksligisten traf die SpVgg Greuther Fürth am Donnerstagabend auf ein Team, das zwei Klassen höher angesiedelt ist als die ersten beiden Gegner. Der SC Eltersdorf ist ein ambitionierter Bayernligist – und trat so auf seinem Sportplatz gleich an der A73 bei Erlangen auch auf: Mutig und engagiert. Dem Kleeblatt dagegen war anzumerken, dass den Spielern die ersten Trainingswochen und bereits zwei Testspiele in vier Tagen in den Knochen steckten.

In der ersten Viertelstunde schien noch alles nach Plan zu laufen: Ein Freistoß von Marvin Stefaniak in den Winkel (7.), ein Alleingang von Stürmer Daniel Keita-Ruel und die Spielvereinigung führte mit 2:0. Doch danach verloren die Fürther den Faden: Nachlässigkeiten beim Passspiel, Unkonzentriertheiten bei Ballbesitz, umständlicher Spielaufbau und wenig Ideen am gegnerischen Strafraum – das Kleeblatt tat sich gegen den Bayernligisten unnötig schwer.

Der Anschlusstreffer der Gastgeber nach 19 Minuten war dagegen schön herausgespielt, ihm ging ein Ballverlust von Maximilian Wittek auf der linken Seite voraus. Die anschließende Flanke verwertete der Eltersdorfer Stürmer Dickson Abiama, im Sommer von der SG Quelle Fürth gekommen, zum 1:2.

Und der SCE spielte weiter frech auf, kurz vor der Pause schnappte Abiama Fürths Torwart Sascha Burchert den Ball weg, sein Schuss aufs leere Tor geriet allerdings zu schwach und wurde von Innenverteidiger Maximilian Bauer noch abgefangen. Fürth, naturgemäß das dominantere Team, hätte das Ergebnis allerdings auch erhöhen können, doch Stefaniak und Omladic verfehlten knapp, Keita-Ruel stand bei einem vermeintlichem Treffer im Abseits. Bitter für Eltersdorf, dass Abiama kurz vor der Halbzeit angeschlagen ausgewechselt werden musste.

Zum ersten Mal in der Vorbereitung wechselte Kleeblatt-Trainer Stefan Leitl in der Pause nicht komplett durch, sondern brachte nur fünf neue Spieler. Auf zahlreiche seiner Profis musste der Coach ganz verzichten: Elias Abouchabaka (Prellung), Robin Kehr (Knieprobleme) und Richard Magyar (Sprunggelenksprobleme) fehlten erneut angeschlagen. Der Innenverteidiger könnte zudem kurz vor einem Wechsel zum schwedischen Erstligisten Hammarby IF stehen. Auf dem Aufstellungsbogen fehlten zudem Marco Caligiuri, Julian Green und Shawn Parker.

Fürth zu harmlos

Dass Keita-Ruel zunächst auf dem Rasen blieb, zahlte sich aus. Mit seinem zweiten Treffer sorgte er nach 55 Minuten endgültig dafür, dass niemand mehr eine Test-Blamage fürchten musste. Nach knapp einer Stunde hätte der eingewechselte David Raum auf 4:1 erhöhen müssen. Am langen Pfosten hatte er ein fast leeres Tor vor sich – schob den Ball allerdings dem selbst verdutzten Eltersdorfer Torwart Tugay Akbakla auf der anderen Seite des Kastens in die Arme.

So frech wie in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber nun nicht mehr aufspielen, sondern beschränkten sich weitgehend auf konzentrierte Abwehrarbeit. Vor dem gegnerischen Tor blieb Fürth zu umständlich und harmlos, spielte sich aber zahlreiche Gelegenheiten heraus. „Das Spiel war wesentlich besser als gegen Zirndorf. Ich habe viele Torchancen gesehen, die wir leider nicht verwertet haben. Es war ein guter Gegner, man merkt wir haben etwas in den Beinen. Deswegen war das in Ordnung“, sagte Leitl.

Mit diesem 3:1 der mühsameren Sorte im Gepäck reist das Kleeblatt nun am Samstag ins Trainingslager in Bad Häring (Tirol).

Fürth, 1. Halbzeit: Burchert; Sauer, Bauer, Mavraj, Wittek – Omladic, Jaeckel, Seguin – Redondo, Keita-Ruel, Stefaniak.

Fürth, 2. Halbzeit: Burchert; Meyerhöfer, Mavraj (73. Miftaraj), Bauer, Lungwitz – Omladic (73. Torlak), Jaeckel (63. Steininger), Sarpei, Raum – Leweling, Keita-Ruel (63. Zahn).

Tore: 0:1 Stefaniak (4.), 0:2 Keita-Ruel (13.), 1:2 Abiama (19.), 1:3 Keita-Ruel (52.)

Zuschauer: 550