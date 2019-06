Kerber will sich nur auf ihr Einzel konzentrieren

Andy Murray sucht derzeit nach einer Doppel-Partnerin - vor 1 Stunde

SANTA PONCA - Andy Murray sucht derzeit eine Partnerin für ein Mixed-Doppel auf dem Rasen. Doch Angelique Kerber will sich dafür nicht zur Verfügung stellen. Vielmehr will sie sich auf die Mission Titelverteidigung im Einzel bei Wimbledon konzentrieren.

Angelique Kerber will Wimbledon wieder zu "ihrem" Turnier machen.

Angelique Kerber will Wimbledon wieder zu "ihrem" Turnier machen.

Angelique Kerber will sich für Wimbledon nicht als Mixedpartnerin von Andy Murray anbieten. "Ich bleibe bei meinem Einzel. Ich werde mich voll und ganz auf mein Einzel in Wimbledon konzentrieren", sagte die Titelverteidigerin lächelnd der Deutschen Presse-Agentur beim WTA-Turnier auf Mallorca. Der 32 Jahre alte schottische Tennisprofi Murray gibt im Doppel nach einer Hüft-Operation sein Comeback und hat angekündigt, für den sportlichen Höhepunkt der Rasensaison noch eine Mixedpartnerin zu suchen.

