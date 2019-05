Kicken mit Julia Simic: In den Ferien gibt's Fußball

Ex-Nationalspielerin bietet "Girls Camp" an - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Die Pfingstferien rücken näher, damit auch die Zeit der Fußballcamps, die viele Ex-Profis veranstalten und an denen meist Jungs teilnehmen. Das will die Fürtherin Julia Simic ändern, die als Profi in England bei West Ham United spielt.

Ganz nah dran! Zu Gast bei Julia Simic, der früheren DFB-Vorzeigespielerin, können Mädchen demnächst ihr Fußball-Talent unter Beweis stellen. © Jens Wolf/dpa



Derzeit absolviert Julia Simic in London die Reha nach einer Knieoperation, ist aber auch öfter in der Heimat. Schließlich wollen die vier "Julia Simic Girls Camps" vorbereitet sein, die die frühere Nationalspielerin in den Pfingstferien an vier Standorten im Freistaat veranstaltet. Unter anderem am 12. und 13. Juni in Nürnberg beim SC Germania. Mädchen von der E- bis B-Jugend (9 bis 17 Jahre) seien eingeladen, sagte Simic, die vor kurzem ihren 30. Geburtstag gefeiert hat, der NZ.

Das Nürnberger Gelände kennt sie noch vom Auswahltraining, hatte sie ihre ersten fußballerischen Gehversuche doch bei Tuspo Fürth, ASV Vach, DJK Eibach und dem SV 73 Süd unternommen, ehe sie zu Bayern München wechselte und über Potsdam, Wolfsburg und Freiburg bis nach

England zog.

Spaß an der Bewegung

"Mir ist mit diesen Camps wichtig, Mädchen fürs Fußballspielen zu begeistern, Spaß an der Bewegung zu vermitteln", sagte Simic. Dazu wolle sie den jungen Kickerinnen auch einen Einblick in den Profisport ermöglichen, der nicht nur eitel Sonnenschein beschert.

Wie bei den anderen Ferien-Fußballschulen kostet die

Teilnahme am "Girls Camp", bei dem Julia Simic vor Ort sein wird: 70 Euro für einen Tag, bei zwei Tagen sind es 100 Euro, inklusive Verpflegung, Getränke und eine Puma-Ausstattung.

Infos und Anmeldung unter www.juliasimic-girlscamp.de

pro