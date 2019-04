Klassiker geht in Runde zwei: Kovac will Final-Hattrick

Der FC Bayern gastiert heute Abend im Pokal bei Werder Bremen - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - 100 Stunden nach dem Liga-Duell geht der Klassiker Bayern gegen Bremen in Runde zwei. Bei den Münchnern steht das Double auf dem Spiel, Bremen hofft aufs erste Finale seit langem. Kovac könnte eine Pokal-Bestmarke glücken. Imponierend ist eine Serie im Weser-Stadion.

Will zum dritten Mal in Folge ins Finale des DFB-Pokals einziehen: Bayern-Trainer Niko Kovac. © nordphoto / Ewert, nordphoto



Der FC Bayern kämpft ums Double, Niko Kovac um den Final-Hattrick - und Werder Bremen um den ersten Titel seit zehn Jahren. Vor dem Halbfinale des DFB-Pokals packt dieser legendäre Nord-Süd-Klassiker beide Vereine emotional so stark wie schon lange nicht mehr. "Werder Bremen kann nach langer Zeit mal wieder ein Finale erreichen. Ich glaube, dass die ganze Stadt und das Publikum elektrisiert sind", umschrieb Bayern-Coach Kovac die Bedeutung der letzten Hürde vor dem Finale am 25. Mai in Berlin. "Das ganze Land, die ganze Welt schaut auf das Pokalfinale. Ein Teil dessen zu sein, ist schon etwas Tolles."

Vier Siege bis zur Meisterschale und zwei Erfolge bis zum Pott, lautet die Münchner Mia-san-Mia-Hochrechnung. "Ich will nicht zusätzlich Druck ausüben. Wir haben schon genug Druck", sagte Präsident Uli Hoeneß nach dem 1:0-Erfolg über Werder in der Liga. Nur 100 Stunden liegen zwischen diesem Duell und dem heutigen (20.45 Uhr). "Ich hätte mir nicht unbedingt ein Halbfinale in Bremen gewünscht, weil die wieder richtig stark geworden sind", warnte Hoeneß.

Werder erlebt unter Trainer Florian Kohfeldt eine wahre Renaissance und hat nach frustrierenden Jahren auch in der Bundesliga wieder den Anschluss zu den Spitzenclubs hergestellt. Das erste Endspiel seit 2010 lockt, der erste Titel seit dem Pokalsieg 2009 ist der hanseatische Traum.

Werder seit 37 Pokal-Heimspielen ungeschlagen

"Die Art und Weise, wie man über Werder Bremen spricht, hat sich in den letzten 12 bis 15 Monaten verändert. Aber das Pokalfinale wäre noch einmal ein Ausrufezeichen", sagte Werder-Sportchef Frank Baumann. "Ich glaube, dass wir wieder deutlich näher an die Bayern herangerückt sind." Im Pokal ist Werder zu Hause sowieso eine Macht: 37 Heimspiele und 31 Jahre gab es im Weser-Stadion keinen Gästesieg in diesem Wettbewerb mehr. Dem stehen 29 Auswärtserfolge der Münchner am Stück entgegen.

Nach Arjen Robben musste am Dienstag auch Franck Ribéry bei der Münchner Abschiedstournee für die Station Bremen wegen neuromuskulärer Probleme absagen. Er war wie am Samstag aber ohnehin nicht für die Startelf vorgesehen. Rückschlüsse von diesem Liga-Duell für das "Tod-oder-Gladiolen"-Spiel, wie es Hoeneß an Anlehnung an Ex-Coach Louis van Gaal nannte, zieht keiner. "Das wird eine andere Geschichte", prognostizierte der 40-jährige Claudio Pizarro. Für den ewigen Torjäger soll das vielleicht letzte Duell seiner zwei Klubs aber nicht das letzte große Spiel werden.

Kovac: "Der kürzeste Weg zum Titel"

18-Mal gewann der FC Bayern in 22 Endspielen den Pokal, Bremen glückte das in zehn Finals sechsmal. Kovac könnte der erste Bundesliga-Trainer sein, der in seinen ersten drei Pokal-Spielzeiten dreimal das Endspiel erreicht. "Es ist der kürzeste Weg zum Titel. Nicht der leichteste, aber der kürzeste", sagte der Kroate, der im Vorjahresendspiel mit Eintracht Frankfurt die Münchner düpierte.

In dieser Saison muss Kovac in München Erfolge vorweisen - und er ist auf dem besten Weg. "Es gibt keine Jobgarantie beim FC Bayern - für niemanden. Das ist auch gut so, jeder muss beim FC Bayern liefern", stellte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kürzlich noch einmal fest. Kovac befasst sich nicht mit einem Scheitern. "Wir und ich möchten alle beide Titel gewinnen. Das Was-ist-wenn interessiert mich nicht", erklärte der Coach vor dem Pokalduell.

Kruse wohl rechtzeitig fit

Bayern wartet schon seit 2016 auf den Pott, muss aber erst einmal das Finalticket buchen. "Wir wollen die Bremer genauso in der Defensive bearbeiten, dass die Kreativspieler um Max Kruse gar nicht in ihr Spiel finden", sagte Kapitän Thomas Müller. Der Einsatz des am Oberschenkel verletzten Kruse entscheidet sich kurzfristig, beim Anschwitzen heute morgen war der Offensivspieler allerdings dabei und dürfte rechtzeitig fit werden.

Nach der Roten Karte beim irrwitzigen 5:4 im Viertelfinale gegen Heidenheim muss Kovac auf den gesperrten Niklas Süle verzichten. Mats Hummels meldete sich nach einer Zerrung fit und soll den Nationalspieler vertreten. Im Tor steht beim Tabellenführer erneut Sven Ulreich anstelle des verletzten Manuel Neuer - und er verspürt schon eine besondere Atmosphäre: "Es ist ein Abendspiel, ein Flutlichtspiel. Da ist das Kribbeln noch etwas größer."

