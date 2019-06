Klopp gegen Farke: Deutsches Trainerduell zum Premier-League-Auftakt

Der Champions-League-Sieger trifft auf den Aufsteiger - vor 30 Minuten

LIVERPOOL - Gleich zum Auftakt der neuen Fußballsaison in England kommt es zum deutschen Trainerduell in der Premier League. Jürgen Klopp empfängt mit Vizemeister und Champions-League-Sieger FC Liverpool am 9. August im Freitagabendspiel Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke.

Hat den Premier-League-Titel fest im Blick: Jürgen Klopp. © Jan Woitas, dpa



Hat den Premier-League-Titel fest im Blick: Jürgen Klopp. Foto: Jan Woitas, dpa



Meister, FA-Cup- und Ligapokal-Sieger Manchester City startet am 10. August bei West Ham United in die Spielzeit 2019/20. Tags zuvor (21 Uhr) steht eben jenes Duell zwischen dem LFC und Norwich an.

Bilderstrecke zum Thema Eine Stadt sieht Rot: So feiert Liverpool seine Champions-League-Helden! Mit dem 2:0 über Tottenham Hotspur sicherten sich die Fußballer des FC Liverpool den sechsten Königsklassen-Erfolg in der Vereinsgeschichte. Die Helden von der Merseyside wurden in ihrer Heimatstadt von rund einer halben Million Anhängern jubelnd empfangen. Hier kommen die rot-kloppschen Freudenbilder!



Außerdem empfängt Tottenham Hotspur am ersten Spieltag Aston Villa, das über die Aufstiegs-Play-offs die Rückkehr in die Premier League geschafft hatte. Am 11. August ist der FC Arsenal, bei dem nach einer enttäuschenden Saison ein Umbruch ansteht, bei Newcastle United zu Gast. Rekordmeister Manchester United bestreitet am ersten Spieltag ein Heimspiel gegen den Europa-League-Sieger FC Chelsea.

Erstmals eine Winterpause

Erstmals in der Premier-League-Geschichte wird es in der kommenden Saison eine kurze Winterpause für die Klubs geben. Sie soll innerhalb eines zweiwöchigen Zeitraums im Februar stattfinden, in denen an zwei unterschiedlichen Wochenenden je zehn der 20 Klubs spielfrei haben.

Bilderstrecke zum Thema Pure Ekstase: So feierten Klopp und Liverpool den Titel in der Königsklasse Dieser Sieg geht in die Geschichte ein: Der FC Liverpool hat zum sechsten Mal in der Vereinsgeschichte den Titel der Champions League gewonnen. Einen großen Anteil daran hat ein Deutscher: Jürgen Klopp! Der Trainer führte sein Team zum großen Erfolg. Nach Abpfiff kannten die Emotionen keine Grenzen mehr. Hier kommen alle Bilder der "roten Party"!



dpa