Der 1. FC Nürnberg steigt aus der Bundesliga ab! Einmal mehr. Mal überzeugt man daheim gegen Bayern und Dortmund. Mal verpasst man es, in den wichtigen Spielen gegen Stuttgart oder Schalke Zählbares mitzunehmen. Und manchmal steht wohl auch einfach nur die Erkenntnis, dass das Abenteuer Bundesliga vielleicht doch eine Nummer zu groß gewesen sein könnte. Dabei begann alles so harmonisch an diesem wunderbaren 6. Mai 2018. © Sportfoto Zink / DaMa