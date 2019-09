Köln kommt: Ice Tigers streben ihren ersten Heimsieg an

NZ-Sportredakteur Florian Jennemann blickt auf das Sonntagsspiel - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Heimspiel ist vor dem Heimspiel. Nach der Niederlage gegen Wolfsburg dürfen die Ice Tigers erneut auf ihrem Lieblingsspielplatz am Kurt-Leucht-Weg ran. Gegen verletzungsgeplagte Kölner Haie, die am Sonntag in Nürnberg vorstellig werden, soll's in der Noris jedoch besser laufen als zuletzt gegen die Niedersachsen. Hier kommt der Bandencheck!

Abgehakt ist das 2:4 gegen Wolfsburg (noch) nicht. Das hat bei Nürnbergs DEL-Vertreter weniger mit einem ausgeprägten Hang zu übertriebener Selbstkritik zu tun als vielmehr damit, dass Kurt Kleinendorst, der neue Ice-Tigers-Dompteur, in jeder Niederlage auch eine Chance zum Lernen sieht. Gegen die Grizzlys musste sein Team erstmals das Spiel machen und verlor.

Ob gegen den Altmeister aus Köln in der noch jungen Saison der erste Heimsieg gelingt? Abgesehen von dieser beantwortet NZ-Sportredakteur Florian Jennemann eine Menge Fragen. Das 2:4 gegen Wolfsburg - so ist festzuhalten - wäre im Erfolgsfall jedenfalls abgehakt.

