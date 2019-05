Koreaner zum Club? FCN spitzt auf einen Bayern-Bubi

NÜRNBERG - Der FCN muss sich trotz des bitteren Abstiegs noch einem Bundesligaspiel stellen, während sich im Hintergrund das Transfer-Karussell auf Hochtouren dreht. Der Club zeigt offenbar großes Interesse an dem Flügelmann Woo-Yeong Jeong, der derzeit beim FC Bayern München wirkt. Doch der FCB will den Südkoreaner nicht einfach so ziehen lassen.

Der 19-Jährige spielte in Südkorea bereits erfolgreich für Jugendnationalmannschaften. Foto: EIBNER/EXPA/HUTER



Für die Club-Männer wird Samstag kein schöner Tag. Der Club muss auswärts beim SC Freiburg ran und das, obwohl der Abstieg in die zweite Liga unvermeidbar ist (Liveticker auf nordbayern.de)

Steht also eine Metzgerfahrt in Richtung Schwarzwald bevor? Ein wenig schon, auch wenn die Spieler das so nie sagen würden. Interessanter als dieses Ergebnis ist derzeit nämlich ohnehin die Kaderplanung. Für Boris Schommers wird es der letzte Auftritt am Spielfeldrand für den Club - er muss seinen Platz räumen. Mit wem Nürnberg diese Saison plant, ist derzeit das spannendste Gesprächsthema: Ein heißer Kandidat ist laut Informationen des kicker der Südkoreaner Woo-Yeong Jeong. Der 19-Jährige ist Stammspieler in der 2. Mannschaft des FC Bayern München, erzielte dort in der Regionalliga zwölf Tore. Auch für "die Großen" lief er schon in der Bundesliga und Champions League auf. Der 1,79 Meter große Youngster soll auf außen für Tempo und Flexibilität sorgen.

Tauziehen um das Talent

Doch das Talent des Südkoreaners hat nicht nur den FCN auf dessen Fährte gelockt. Der FC Augsburg und der SC Freiburg haben angeblich ebenfalls Interesse. Außerdem wäre eine Ablöse kaum erschwinglich für die Franken. Die Summe ist laut kicker Informationen im einstelligen Millionenbereich einzuordnen. Für Augsburg und Freiburg kein Problem. Beide Vereine spielen, im Gegensatz zum Club, auch in der nächsten Saison wieder in Liga eins. Ein klares Argument gegen den FCN. Dort könnte Jeong allerdings unglaublich viel Spielpraxis sammeln - ein klares Argument für den Club.

Leihmodell als Lösung?

Bayern-Chef Uli Hoeneß attestierte dem jungen Spieler schon eine leuchtende Zukunft als Profi, logisch also, dass die Verantwortlichen des FCB den Spieler nicht einfach so ziehen lassen wollen. Eine Ausleihe wäre für beide Seiten denkbar. Laut dem kicker lockt der Club Jeong mit einer auf zwei Jahre begrenzten Leihe. Das Interesse haben die Franken schon offiziell beim großen Nachbarn in München hinterlegt. Wie sich der Rising Star (und der FC Bayern) entscheiden ist bislang völlig offen. Mit einem Ergebnis ist erst nach Saisonende zu rechnen. Jeong muss sich jetzt sowieso erstmal auf etwas anderes konzentrieren: Er spielt mit der zweiten Mannschaft noch um den Aufstieg in die dritte Liga.

