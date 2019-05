"Körper hat genug gelitten": René Adler beendet Karriere

Ehemaliger Nationalkeeper hört nach der Saison auf - vor 48 Minuten

MAINZ - Der frühere Fußball-Nationaltorwart René Adler beendet am Saisonende seine Laufbahn. Der 34-Jährige hat genug von ständigen Verletzungen.

Hängt seine Fußballschuhe nach dieser Saison an den Nagel: Torhüter René Adler. © dpa



Hängt seine Fußballschuhe nach dieser Saison an den Nagel: Torhüter René Adler. Foto: dpa



Dies sagte der 34 Jahre alte Profi von Bundesligist FSV Mainz 05 dem Magazin Stern. "Das Vertrauen in den Körper ist einfach nicht mehr da, es macht deshalb keinen Sinn mehr, darum höre ich nun auf", berichtete Adler.

Adler stand am 29. April 2018, also vor fast genau einem Jahr, letztmals in der Bundesliga im Tor. Danach zog er sich eine schwere Knorpelverletzung im Knie zu. "Mein Körper hat genug gelitten", sagte Adler.

"Erwartungen waren höher"

Seine gesamte Laufbahn bezeichnete Adler als "mentalen Kraftakt". Insgesamt absolvierte der gebürtige Leipziger 269 Bundesligaspiele für Mainz, den Hamburger SV und Bayer Leverkusen. Für Deutschland spielte Adler zwölf Mal. "Meine Ängste und Zweifel waren meine größten Treiber. Aber sie haben mich auch daran gehindert, alles aus meinem Talent rauszuholen. Meine Erwartung war höher", gestand Adler.

dpa