Kriselnder HSV will mit Trainer Wolf weitermachen

HAMBURG - Sportvorstand Ralf Becker vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat eine Trennung von Trainer Hannes Wolf nicht ernsthaft erwogen. Diese Option habe es nicht gegeben, sagte er am Sonntag.

HSV-Sportvorstand Ralf Becker stärkt Coach Hannes Wolf den Rücken. Foto: Frank Molter, dpa



Einen Tag zuvor hatten die Hanseaten mit dem 0:3 gegen den FC Ingolstadt einen weiteren Rückschlag im Aufstiegskampf einstecken müssen. Nach dem siebten Spiel ohne Sieg war mit der Beurlaubung von Wolf gerechnet worden. Doch Becker und Vorstandschef Bernd Hoffmann halten vorerst an dem 38-Jährigen fest.

"Es ist das Beste für die jetzige Situation, in dieser Konstellation nach Paderborn zu gehen", betonte Becker mit Blick auf das vorletzte Saisonspiel beim Mitkonkurrenten am kommenden Sonntag. Die Partie in Paderborn sei "ein Endspiel". Becker erinnerte daran, dass der HSV unter Wolf in dieser Saison bereits zweimal die Ostwestfalen schlagen konnten: in der Hinrunde und im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ob Wolf auch in der neuen Saison HSV-Trainer bleibt, ist indes offen.

"Wir haben schon die ganze Zeit ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und eine fantastische Zusammenarbeit", meinte Trainer Wolf indes nach dem Vormittagstraining über die Klub-Oberen. Ein Teil der Wahrheit sei, "keiner hat hier richtig Bock, dass alle sechs Monate ein neuer Trainer kommt", ergänzte er.

Wolf war Ende Oktober als Nachfolger von Christian Titz verpflichtet worden. Nach der Herbst-Meisterschaft ging es unter dem Ex-Stuttgarter abwärts. In der Rückrunden-Tabelle sind die Hanseaten zwei Spieltage vor dem Saisonende Drittletzter.

