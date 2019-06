Legendäres Stadion San Siro wird abgerissen

AC Mailand spielt seit dem Jahr 1926 dort um Punkte - vor 44 Minuten

MAILAND - Das legendäre Mailänder Fußballstadion San Siro soll abgerissen und durch einen neuen Fußballtempel ersetzt werden - zumindest wenn es nach den Präsidenten der Stadtrivalen AC Mailand und Inter Mailand geht.

Es gehört zu den bekanntesten Fußball-Stadien dieser Welt: Bald wird das San Siro dem Erdboden gleich gemacht. © AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA



AC-Mailand-Präsident Paolo Scaroni sagte am Montag laut italienischer Medien, es solle ein "neues San Siro" neben dem alten entstehen, das wiederum niedergerissen werden soll. In dem neuen Stadion könnte dann laut Scaroni schon die Eröffnungsfeier für die Olympischen Winterspiele 2026 stattfinden, für die sich Mailand mit Cortina d'Ampezzo beworben hat. Gebremst wurden die Klubs allerdings sogleich von Mailands Bürgermeister Giuseppe Sala. Der sagte ebenfalls am Montag, die Eröffnungsfeier im alten San Siro sei fester Bestandteil der italienischen Kandidatur für Olympia. Es werde kein neues Stadion vor 2026 geben.

Mailand/Cortina tritt bei der Olympia-Bewerbung gegen Stockholm an. Am Montagabend soll die Entscheidung bei der Sitzung des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne fallen.

dpa