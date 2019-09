Lehrling, Leihgabe, Leader: Das sind die neuen Ice Tigers

NZ-Sportredakteur Florian Jennemann gibt Auskunft über die Zugänge - vor 51 Minuten

NÜRNBERG - Elf Spieler haben die Thomas Sabo Ice Tigers vor dem Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am 13. September verpflichtet. Wir stellen die Neuzugänge vor!

Die Neu-Nürnberger gehen mit unterschiedlichen Ausgangslagen in ihr erstes Jahr am Kurt-Leucht-Weg. Einer stammt aus der Gegend. Einer ist zum ersten Mal überhaupt bei einem Verein in Europa und hat Starpotenzial. Ein anderer hat sich schon so gravierend verletzt, dass offen ist, wann er spielen kann. Ein anderer könnte am 30. November schon wieder weg sein. Doch jetzt einmal der Reihe nach...

