Leipzig liebäugelt mit dem Benfica-Coup

RB will auf großer Fußball-Bühne glänzen - vor 1 Stunde

LISSABON - Portugiesischer Rekordmeister gegen deutschen Emporkömmling: Das Duell zwischen Lissabon und Leipzig ist ein Spiel Tradition gegen Moderne. Auf dem Papier ist Leipzig leichter Favorit.

Werner, Poulsen, Sabitzer: Leipzigs Trio will in Lissabon erfolgreich sein. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa



Vorhang auf zu Europas größter Fußball-Bühne: RB Leipzig startet am Dienstag (21 Uhr/DAZN) bei Benfica Lissabon in die Champions League. In einer Gruppe mit dem portugiesischen Rekordmeister, Zenit St. Petersburg und Olympique Lyon trauen viele Experten Leipzig den Einzug ins Achtelfinale zu. Wie weit die Mannschaft ist, kann sie im Estadio da Luz zeigen.

