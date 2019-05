Live: Bayern brutal effektiv - Lewandowski zum 1:0

"Robbery" erstmal nur auf der Bank - Letztes Spiel für Rangnick - vor 16 Minuten

BERLIN - Seit Wochen fiebern beide Mannschaften auf diesen Abend hin. RB Leipzig und der FC Bayern München stehen sich im DFB-Pokalfinale gegenüber. Für beide Teams ist es ein Spiel von unglaublich großer Bedeutung? Doch wer wird am Ende den acht Liter schweren Pott in die Höhe strecken? In unserem Live-Ticker verraten wir es Ihnen!

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - T. Adams, Kampl - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Javi Martinez - T. Müller - Gnabry, Coman - Lewandowski

Tore: 0:1 Lewandowski (29.) I Gelbe Karten: I Rote Karten: I Schiedsrichter: Stieler (Hamburg) I Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

vah