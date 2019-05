Live! Bayern oder Leipzig - Wer holt den DFB-Pokal?

Niko Kovac könnte am heutigen Abend Geschichte schreiben - vor 1 Minute

BERLIN - Seit Wochen fiebern beide Mannschaften auf diesen Abend hin. RB Leipzig und der FC Bayern München stehen sich im DFB-Pokalfinale gegenüber. Für beide Teams ist es ein Spiel von unglaublich großer Bedeutung? Doch wer wird am Ende den acht Liter schweren Pott in die Höhe strecken? In unserem Live-Ticker verraten wir es Ihnen!

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté, Orban, Halstenberg - T. Adams, Kampl - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Javi Martinez - T. Müller - Gnabry, Coman - Lewandowski

vah