Live! Der HCE fühlt sich bereit für die Berliner Füchse

Das Eyjolfsson-Team möchte dem Favoriten an der Spree trotzen - vor 1 Stunde

BERLIN - 29:24 gegen Stuttgart! Durch den deutlichen Heimsieg zum Liga-Auftakt hat der HCE ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. In der Hauptstadt, wo auf Erlangen laut Trainer Adalsteinn Eyjolfsson gegen favorisierte Füchse eine "große Herausforderung" wartet, will Frankens Vorzeige-Team nun nachlegen. Klappt das? Philipp Roser und der große Live-Blog der FACKELMANN Welt Hersbruck nehmen Sie mit auf die Platte!

Die Favoritenfrage stellt sich vor der Begegnung mit Berlin nicht. Die Füchse, 2018 erneut EHF-Pokal-Sieger und trotz Platz 12 in der Vorsaison mit einem wiederholt starken Kader in Deutschlands Eliteklasse am Start, haben in der Vergangenheit den Erlangern vor eigenem Publikum das Nachsehen gegeben. Das soll sich heute ändern. Auf geht‘s, Live-Blog!

Philipp Roser