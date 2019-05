Auf dem Court stehen Mona Barthel oder Sabine Lisicki beim Nürnberger WTA-Turnier erst am Montag. Am Samstag war das Duo, gemeinsam mit Johanna Larsson, bei der Auslosung vor Ort. Am Sonntag flogen dann die ersten Bälle über den Tennisplatz. © Sportfoto Zink / OGo