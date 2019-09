Lothar Matthäus: "Ich bin Fan von RB Leipzig"

BERLIN - Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht im Bundesligisten RB Leipzig in dieser Saison einen Herausforderer für den FC Bayern und Borussia Dortmund.

Mit seinen Auftritten vor allem unter Julian Nagelsmann hat sich RB Leipzig offensichtlich in das Herz von Lothar Matthäus gespielt. Foto: Federico Gambarini/dpa



"Mit Leipzig ist eine Mannschaft dabei, die vielleicht in dieser Saison weniger investiert hat als Dortmund oder Bayern, die aber ein gutes Gefüge hat und den anderen beiden wehtun kann", sagte der Weltmeister von 1990 bei einer Geschäftseröffnung in Berlin. "Ich glaube nicht, dass es nur ein Zweikampf um den Titel wird." Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt Tabellenführer RB die nach drei Spieltagen auf Rang zwei geführten Münchner.

Matthäus schwärmt vom Stil des Dritten der vergangenen Saison: "Ich bin Fan von Leipzig, die Spielart gefällt mir: die Spieler, die Geschwindigkeit, die Aggressivität, das System. Ich glaube an diese Mannschaft." Auch auf den neuen Trainer hält der 58-Jährige große Stücke: "Ich bin auch von Julian Nagelsmanns Art begeistert, nicht nur, wie er die Mannschaft coacht, sondern auch, wie er sich nach außen in Interviews verhält, sehr selbstbewusst, aber auch kritisch."

