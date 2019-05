Madrid rüstet sich fürs Champions-League-Finale

MADRID - Für die Zuschauer wird es ein einzigartiges Event, für die Stadt Madrid ein logistischer Aufwand in Sachen Sicherheitskonzept. Die Behörden in Madrid wollen das Champions-League-Finale zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur am Samstag (21 Uhr) mit einem massiven Sicherheitsaufgebot schützen.

Vorbereiten für den Tag X: Der FC Liverpool trainiert auf dem Melwood Training Ground. Foto: Dave Thompson, dpa



Insgesamt seien rund 4700 Sicherheitskräfte bei dem Fußball-Mega-Event im Stadion Wanda Metropolitano im Einsatz, teilte die Stadtregierung am Dienstag nach einem Treffen mit den beteiligten Behörden mit. Erstmals werde auch eine Drohne eingesetzt, um das Stadion aus der Luft zu beobachten. Es würden jeweils mindestens 17 000 Fans aus Tottenham und aus Liverpool erwartet, hieß es. Das Wanda Metropolitano von Atlético Madrid fasst 67 000 Zuschauer.

Angst vor Hooligans ist gegenwärtig

Die Angst vor Ausschreitungen englischer Hooligans ist groß. "Wir haben lange Erfahrung in der Organisation großer Sportveranstaltungen“, hieß es von Seiten der Nationalpolizei. "Die Copa Libertadores war ein großer Erfolg und wir möchten das Bild von Spanien als einem sicheren Land vermitteln." Ende 2018 war das Finale zwischen den argentinischen Rivalen River Plate und Boca Juniors nach Krawallen in der Heimat unter einem enormen Sicherheitsaufgebot ins Madrider Bernabéu-Stadion verlegt worden. Beim Königsklassen-Finale seien die Sicherheitsmaßnahmen sogar noch größer als beim südamerikanischen Superderby, so die Polizei.

