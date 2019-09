Bereits bei seinem Wechsel nach Nürnberg vor einem Jahr schien klar: Lange wird es den ungarischen Point Guard nicht mehr in der 2. Liga halten. Im Sommer hatte er lukrative Angebote anderer Vereine - und blieb dennoch. Vytautas Buzas hielt den Kontakt und hofft nun darauf, dass der 22-Jährige seine Form aus der vergangenen Rückrunde konserviert hat und sich nicht wieder von den Gedanken an den nächsten Schritt ablenken lässt. Buzas Ratschlag an Pongó: "Sei du selbst und versuche nicht jemand anderes zu sein!" © Sportfoto Zink