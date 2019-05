Medien: Bornemann neuer Sportchef bei St. Pauli

HAMBURG - Andreas Bornemann wird nach Informationen des "kicker" neuer Sportchef beim Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Wie das Fachmagazin am Montag berichtete, hat sich der Kiezclub mit dem 47-Jährigen auf eine Zusammenarbeit geeinigt und will ihn noch in dieser Woche vorstellen.

Andreas Bornemann übernimmt beim FC St. Pauli: Das will das Fachmagazin "kicker" herausgefunden haben. © Sportfoto Zink / DaMa



Der FC St. Pauli, der einen Nachfolger für den im April freigestellten Uwe Stöver sucht, wollte die Personalie auf Nachfrage nicht bestätigen.

Bornemann war zuletzt als Sportvorstand beim Bundesligisten 1. FC Nürnberg tätig. Dort nahm er im September 2015 seine Arbeit auf, im Februar 2019 wurde er von seinen Aufgaben entbunden. Zuvor war er in leitender Funktion bei Holstein Kiel (2010 bis 2014), Alemannia Aachen (2009) und beim SC Freiburg (2000 bis 2007) aktiv, für den er auch als Aktiver in der Bundesliga und 2. Liga gespielt hatte.

