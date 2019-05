Meisterkampf live: Schnappt Dortmund den Bayern noch die Schale weg?

Heiße Duelle um Titel und Europa am 34. Spieltag

NÜRNBERG - Es ist ein Rennen um die Meisterschaft, das diesen Namen verdient hat: Erstmals seit Jahren entscheidet sich der Titelkampf in der Bundesliga erst am letzten Spieltag. Dortmund braucht einen Sieg und muss auf Frankfurter Schützenhilfe in München hoffen, um sich noch mit der Schale zu krönen. Und im Kampf um den internationalen Wettbewerb sind auch noch einige Entscheidungen offen. Verfolgen Sie den 34. Spieltag bei uns im Live-Ticker!

ama