Meisterprüfung zum Auftakt: Die Ice Tigers empfangen Mannheim

Ab aufs Eis! NZ-Redakteur Florian Jennemann blickt auf Nürnbergs Saison-Start - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Favoritenfrage stellt sich nicht, wenn die Thomas Sabo Ice Tigers am Freitag in der Arena gegen die Adler aus Mannheim in die neue DEL-Saison starten. Es gibt sicherlich leichtere Hausaufgaben, als gegen den potenziellen Abo-Champ aus der Kurpfalz die Hauptrunde in Angriff zu nehmen. Egal, Rumms, Plexiglas – hier kommt der Bandencheck von Florian Jennemann!

Ein veritabler Umbruch, veritables Verletzungspech, undundund. Doch das hindert Nürnbergs beste Eishockeyspieler nicht, die Mammutaufgabe gegen Mannheim zum DEL-Auftakt erfolgreich gestalten zu wollen. Auf was kommt's an? Was geschah bisher, wer fehlt? Fragen über Fragen. NZ-Redakteur Florian Jennemann beantwortet sie noch vor dem Startbully...

Florian Jennemann