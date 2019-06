Mick Schumacher wird PR-Runde in Papas Auto fahren

SPIELBERG - Mick Schumacher wird im Rahmen des Großen Preises von Deutschland PR-Fahrten mit dem Weltmeister-Ferrari seines Vaters Michael machen. Das gab die Formel 1 am Sonntag vor dem Rennen auf dem Red Bull Ring in Österreich bekannt.

"Emotionaler Moment": Mick Schumacher wird im Auto seines Vaters fahren. © ANDREJ ISAKOVIC, AFP



Der 20 Jahre alte Mick Schumacher wird sich vor der Qualifikation am 27. Juli und tags darauf vor dem Rennen ans Steuer des F2004 der Scuderia setzen.

"Es ist mega, das Auto in Hockenheim fahren zu können", sagte Mick Schumacher in einer Mitteilung. "Es wird ein emotionaler Moment, Mick in einem Wagen zu sehen, mit dem man so viele großartige Erinnerungen verbindet", sagte Formel-1-Direktor Ross Brawn, ehemaliger Technik-Chef von Ferrari und Wegbegleiter des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher, der seinen letzten Titel 2004 gewonnen hatte.

