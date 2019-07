Miroslav Klose vermisst bei Nachwuchsspielern das Herz

BERLIN - Laut dem Ex-Fußballer Miroslav Klose mangelt es einigen Nachwuchsspielern an "Hingabe" und "Leidenschaft". Die Einstellung der jüngeren Fußballer hat sich im Vergleich zu früheren Generationen geändert. Die Einstellung sei aber eben so wichtig, wie das Talent und die körperliche voraussetung.

Miroslav Klose äußerte sich in dem Interview überraschend offen zur Einstellung der Nachwuchsspieler. © Christian Charisius, dpa



Der frühere Weltmeister Miroslav Klose vermisst bei den Nachwuchsfußballern von heute die nötige Hingabe. "Ich habe viel Kontakt zu Ex-Profis, die heute Trainer oder sonst im Fußball tätig sind. Sie bestätigen, dass die heutige Generation diese Einstellung, die bei uns normal war, nicht mehr hat, bis auf wenige Ausnahmen. Diese Leidenschaft, dieses Herz vermisse ich", sagte der 41-Jährige dem Kicker am Montag.

Klose schließt dabei auch den Nachwuchs des FC Bayern nicht aus, für den er als U17-Trainer mit zuständig ist. Auch dort mangele es vielen Spielern am unbedingten Willen. Klose ist Rekord-Torschütze der deutschen Nationalmannschaft und holte 2014 in Brasilien mit der DFB-Auswahl den WM-Titel. In der Bundesliga spielte er für den 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremen und den FC Bayern. Bei den Münchnern sollte er zuletzt die U19 als Trainer übernehmen, entschied sich aber für einen Verbleib bei der U17. Als Trainer sehe er sich erst am Anfang, betonte Klose.

"Manchmal erkenne ich Änderungen im Spiel zu spät, um noch schneller eingreifen zu können", sagte der frühere Torjäger. Sein Fernziel bleibe die Bundesliga. "Vielleicht mache ich 2020 den Fußballlehrer", sagte Klose. Er wolle sich jedoch nicht unter Zeitdruck setzen. "Erst will ich investieren und noch mehr erkennen und lernen", sagte er.

