Mit 2000 Anhänger nach Sandhausen: Das müssen Club-Fans vorab wissen

Das nächste Auswärtsspiel für den Bundesliga-Absteiger steht bevor - vor 23 Minuten

SANDHAUSEN - Rund 2000 Fans machen sich nach Vereinsangaben mit dem FCN auf in Richtung Sandhausen. Dort will der Club die nächsten wichtigen Punkte einheimsen. Was müssen Fans rund um das Spiel und die Anreise wissen - hier kommen die Antworten!

Vorfreude auf Sandhausen: Der Club darf wieder auswärts ran. © Zink



Wer besonders optimistisch sein will, kann sagen, dass es diesmal auswärts beim Club läuft. In und gegen Ingolstadt hat es im Pokal geklappt und auch in und gegen Dresden stand am Ende der Sieg. Nun geht es am Freitag zum SV Sandhausen. Bedeutet das Auswärtsspiel wieder ein gutes Omen?

Von zuhause und unterwegs aus mitfiebern

Die Partie zwischen Sandhausen und Nürnberg gibt es nicht im Free TV zu sehen. Der Bezahlsender Sky übertragt die Partie ab 18.30 Uhr. Auch auf der Sky Go App kann die Partie unterwegs auf dem Tablet oder dem Smartphone mitverfolgt werden. Der Streamingdienst Dazn bietet nach Abpfiff eine kurze Zusammenfassung an. Ab etwa 18 Uhr können Sie die Partie auch im Live-Ticker auf nordbayern.de mitverfolgen.

Mehr zum Thema: "Schwierige Aufgabe": Club-Coach Canadi warnt vor Sandhausen

Öffentliche Verkehrsmittel

Wer mit dem Zug anreist muss am Bahnhof St. Illgen/Sandhausen aussteigen. Dort stehen Shuttlebusse bereit, die die Fans in der Nähe des Gästeeingangs am Stadion absetzen.

Anfahrt mit dem Auto

Wer sich mit dem Auto auf den Weg nach Sandhausen macht, sollte die Ausfahrt der A5 Walldorf/ Wiesloch benutzen. Von dort muss man in Richtung Walldorf/ Heidelberg/ Sandhausen weiterfahren. Wenn Walldorf passiert ist, die Ausfahrt Sandhausen-Süd zum Parkplatz "Sandhäuser Höfe" nutzen. Vom Valznerweiher aus sind es 219 Kilometer Entfernung. Wichtig: Das Ticket gilt nicht als Parkausweis. Infos zu Fanmaterialien können Sie hier nachlesen.

Tickets fürs Spiel

Auf Anfrage von nordbayern.de bestätigte der SV Sandhausen, dass sowohl für die Heim- als auch für die Gästefans an den Abendkassen noch Tickets erhältlich sind. In der Regel öffnen die Kassen 1,5 Stunden vor Anpfiff, Kurzentschlossene können sich also zum Feierabend noch auf den Weg machen. Auch online können noch Karten für das Spiel erworben werden.

mlk