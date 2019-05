Mit 69 Jahren: Ex-Club-Angreifer Burgsmüller gestorben

Bundesliga-Stürmer wurde in Essener Wohnung aufgefunden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Urgestein der Bundesliga ist tot. Manfred Burgsmüller, von 1983 bis 1984 auch beim 1. FC Nürnberg aktiv, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Der einstige Stürmer ist leblos in seiner Wohnung in Essen aufgefunden worden, wie die Bild-Zeitung berichtet.

Manfred Burgsmüller (rechts) an der Seite von FCN-Rekordspieler Thomas Brunner.



Weil der 69-Jährige zuvor nicht mehr auf Nachrichten reagiert hat, sei eine Freundin zur Wohnung des Ex-Bundesligaspielers gefahren. Die Frau hat Burgsmüller dort gefunden und einen Rettungsdienst verständigt, der jedoch nichts mehr tun konnte. Er starb eines natürlichen Todes, wie die Bild-Zeitung berichtet.

😥 Ein ganz großer Borusse ist von uns gegangen.



Ruhe in Frieden, Manni Burgsmüller! 🙏 pic.twitter.com/Plws2CXoUD — Borussia Dortmund (@BVB) 20. Mai 2019

Der Torjäger war in 447 Bundesliga-Spielen neben Dortmund, Essen und Bremen auch für den 1. FC Nürnberg aktiv. Beim Club erzielte das "Schlitzohr", so der Spitzname des Angreifers in 34 Einsätzen zwölf Treffer. 1988 gewann "Manni" Burgsmüller die nationale Meisterschaft mit Werder Bremen. Nach seiner Karriere war er noch im American Football aktiv. Er hinterlässt drei Töchter.

mw