Mit Ex-Profi und Analyst: Club erweitert Trainer-Team

Fabian Gerber und Maurizio Zoccola verstärken den FCN - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Der 1. FC Nürnberg erweitert sein Trainerteam: Neben dem österreichischen Cheftrainer Damir Canadi und dessen niederländischem Assistent Eric Orie gehört künftig auch Fabian Gerber als zweiter Co-Trainer zur ersten Mannschaft. Doch auch auf einem anderen Posten vermeldet der FCN einen neuen Mitarbeiter.

Wollen den Club wieder nach oben führen: Trainer Damit Canadi, Analyst Maurizio Zoccola, zweiter Co-Trainer Fabian Gerber und Assistent Eric Orie (v. l. n. r.). © 1. FC Nürnberg



Als Analysten stellte der Club, der seine Profis am Montagnachmittag zu den obligatorischen Laktattests und weiteren sportmedizinischen Untersuchungen versammelte, Maurizio Zoccola vor. Der 39 Jahre alte Fabian Gerber ist ein ehemaliger Bundesligaprofi, der für St. Pauli, den SC Freiburg, Mainz 05 und zuletzt den FC Ingolstadt spielte. Mit St. Pauli und Mainz schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga, in Ingolstadt ist er ein kleiner Vereins-Held: Im Relegationsspiel 2010 gegen Hansa Rostock glückten Gerber beide Treffer zum 2:0-Auswärtssieg, damit stieg Ingolstadt in die 2. Bundesliga auf.

In Ingolstadt arbeitete Gerber, gebürtiger Münchner, zuletzt als Individualtrainer. Er hat einen berühmten Vater: Franz Gerber war in den 1970-er Jahren Profi beim FC Bayern, beim FC St. Pauli und bei 1860 München, bekannt war er auch als "Schlangen-Franz": Wegen seiner Vorliebe für Reptilien, die er zu Hause hielt.

Der 49 Jahre alte Maurizio Zoccola, Österreicher aus dem Burgenland, arbeitete mit Damir Canadi schon beim SCR Altach und bei Rapid Wien zusammen, er machte sich in Österreich einen Namen als Scout, Gegner- und Videoanalyst. Canadis kurze Amtszeit in Wien endete im November 2016 nach nur 17 Spielen, Zoccola blieb bei Rapid und war zuletzt Leiter der Abteilung "Scouting und Analyse".